Geen duidelijkheid over weigering NL ambassadeur in Suriname

22 juli 2017

PARAMARIBO/DEN HAAG, 22 jul – Het is nog steeds niet duidelijk waarom Suriname een nieuwe Nederlandse ambassadeur in het land niet toestaat. Deze week trok de Surinaamse regering de toestemming in voor de Nederlandse diplomaat Anne van Leeuwen om aan de slag te gaan als ambassadeur in Paramaribo. Parlementariër Marinus Bee van de oppositiepartij ABOP stelde daar vragen over in het parlement. Hij wilde weten waarom de toestemming op 22 juni wel werd verleend, maar op 28 juni zonder opgaaf van redenen weer werd ingetrokken.

“Op dit moment zullen wij niet toestaan dat Nederland in Suriname vertegenwoordigd gaat worden door een ambassadeur”, zegt de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle. De minister ging niet inhoudelijk op de vragen in, maar zei dat de komst van een nieuwe Nederlandse ambassadeur naar Paramaribo “niet opportuun” is. Zij benadrukte dat het aan de regering van Suriname is om te beslissen of een natie wel of geen toestemming krijgt om een ambassadeur naar Paramaribo te sturen.

Parlementariër Bee is ontevreden over de antwoorden van de minister. “Ik vroeg waarom de eerder verleende toestemming is ingetrokken, maar heb daarop geen antwoord gekregen”, zegt Bee tegen de NOS. Hij gaat de zaak volgende week weer in het parlement ter tafel brengen. “Als er een reden is om de nieuwe ambassadeur te weigeren dan willen wij die graag weten. Maar deze gang van zaken bevreemdt ons”, zegt hij.