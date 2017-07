Bouterse: parlement wordt gekend bij verandering bauxietakkoord

18 juli 2017 | |

PARAMARIBO, 18 jul – “Alle overeenkomsten voortvloeiend uit de onderhandelingen met multinational Alcoa zullen aan het parlement aangeboden worden ter goedkeuring.” Dit zei president Desiré Bouterse in het parlement. Mogelijke wijzigingen in de Brokopondo-overeenkomst met Alcoa krijgen de vorm van amendementen. Bouterse legde de kaarten over de toekomst van de bauxietindustrie op tafel, temidden van kritiek op het mogelijk negeren van het parlement.

Dit gebeurde tijdens een openbare vergadering in plaats van een vergadering achter gesloten deuren. Volgens het staatshoofd valt er veel te winnen of te verliezen. “Men zegt wel eens dat Suriname het land is van de gemiste kansen. Ik doe een beroep op het parlement om deze historische kans niet voorbij te laten gaan”, zei Bouterse. Weliswaar is er begrip voor emoties over de geschiedenis van Alcoa in Suriname.

“Nationalisatie is voor deze regering geen optie. Maar wat als beide partijen volharden in de standpunten”, aldus Bouterse. Nationalisatie zou te duur uitvallen. Bouterse vindt dat toch weer gekeken moet worden naar wat al bereikt is tijdens de onderhandelingen. Alcoa wil de ontwikkeling van de bauxietvoorraden in West Suriname bekijken. De voorraden zijn goed voor zeker honderd jaar productie.