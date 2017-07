Van der San terug op kabinet met ministerssalaris

15 juli 2017 | |

PARAMARIBO, 15 jul – Eugène van der San, die ongeveer 2 maanden minister van Justitie en Politie in Suriname was, is afgelopen week teruggeplaatst in zijn oude functie als directeur van het Kabinet van de President. Van der San krijgt daarvoor een ministerssalaris, met alle emolumenten die een minister krijgt. Dit besluit is buiten de Raad van Ministers om genomen bij Presidentieel Besluit. Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) zegt in een reactie aan Starnieuws dat hier sprake is van corruptie en bevoorrechting.

Jogi vindt het al erg genoeg dat na het optreden van ex-minister Van der San in De Nationale Assemblee en tijdens een persconferentie die hierna volgde, hij terugkeert naar zijn oude functie als directeur van het Kabinet van de President. Maar een ministerssalaris toekennen aan hem is voor Jogi iets wat niet kan. “Zeker niet in deze precaire situatie waarin het land zich bevindt,” beklemtoont de volksvertegenwoordiger.

Het Assembleelid vindt dat met de benoeming van Van der San, Bouterse een verkeerd signaal afgeeft naar de samenleving. Naar de NDP toont hij dat hij zijn mensen aan de ene kant ogenschijnlijk laat vallen, om hen daarna weer te accommoderen. “Dit gebeurt terwijl wij de Anti-corruptiewet behandelen. Het kan niet zo zijn, dat de president alles mag doen en boven de wet wil staan,” aldus de volksvertegenwoordiger tegen Starnieuws.