Raymann in Suriname voor TV opnames en show

12 juli 2017 | |

PARAMARIBO, 12 jul – Jörgen Raymann is momenteel weer even in Suriname. Hij is er voor opnames van de succesvolle NTR-serie ‘Verborgen Verleden’. Tussendoor heeft Raymann tijd voor 1 show en wel op vrijdag 14 juli in Hotel Torarica.

Samen met de Marokkaans-Nederlandse comedian Anouar is hij vrijdag aanstaande met onvervalste standup Comedy te zien in de Ballroom van ‘Tor’. De show heet de “Bar’Lafu latenight show” en was binnen enkele dagen volledig uitverkocht.

In het TV programma ‘Verborgen Verleden’ gaan bekende Nederlanders op zoek naar hun familiegeschiedenis. De opnamen zijn veelbelovend: kleurrijke voorouders en opmerkelijke verhalen te over! Het nieuwe seizoen start waarschijnlijk half september en is iedere zaterdagavond op NPO 2 te zien.

Over het programma zegt Jörgen op Facebook: “Voorouders aan beide kanten van de zweep, zal misschien confronterend zijn, But I gots to know! Like Madiba said: ‘History depends on who wrote it!’“