Kwaku Summer festival dit weekend van start

12 juli 2017 | |

Vanaf 15 juli tot en met 6 augustus is het Nelson Mandelapark weer het decor voor de grootste jaarlijkse Afro-Caribische happening in Nederland: het Kwaku Summer festival. Dit jaar met een scala aan internationale acts, uit de Verenigde Staten, Jamaica, Suriname, en Zuid-Afrika.

EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE, RICHIE SPICE, DUANE STEPHENSON EN ANTHONY B

Voor de derde keer organiseert Kwaku de succesvolle Friday Concerts, met op 21 juli de uitermate populaire Earth Wind & Fire Experience featuring Al McKay. Earth Wind & Fire verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en scoorde een groot aantal hits met o.a. September en Boogie Wonderland. Al McKay is de originele gitarist van Earth, Wind & Fire en de schrijver van de hits September & Sing a Song. Hij begon met zeven van de dertien originele Earth Wind & Fire leden de nieuwe formatie ”Earth Wind & Fire Experience”.

Het 2e Friday Concert staat in het teken van Reggae met maar liefst drie grote reggaeartiesten:

Richie Spice is al jaren niet in Nederland geweest en komt speciaal voor Kwaku naar Nederland, Anthony B staat bekend als de man met de beste show in de reggae scene en last but not least, Duane Stephenson met zijn soulvolle reggaestem is één van de beste reggae producers van dit moment, hij schrijft o.a. voor Morgan Heritage & Tarrus Riley.

ZUID-AFRIKAANSE LEGENDE HUGH MASEKELA EN ANDERE INTERNATIONALE ACTS

De Zuid Afrikaanse jazzlegende, Hugh Masekela sluit het Kwaku Summer festival op 6 augustus af. Naast Masekela treedt het laatste weekend ook de in Zuid-Afrika razend populaire hiphop artiest Okmalumkoolkat op.

De tweede zondag staat in het teken van Afrika en haar Diaspora. Het Afrika weekend wordt georganiseerd in samenwerking met de Ambassade van Zuid-Afrika in Nederland in het kader van de Internationale Nelson Mandela Dag op 18 juli. Speciaal voor het weekend worden de traditionele groep Ondabuzekwayo en de jazzformatie Nkanyezi Cele & Tshina Africa Band overgevlogen uit Zuid-Afrika.

Op Kwaku staan dit jaar nog meer internationale namen geprogrammeerd, o.a. uit Suriname Suripop legende Powl Ameerali, Aptijt, New Style en de Sranan reggae artiesten Ras Mendel en Jah Decko.

BIJLMERPARKTHEATER NIEUW PODIUM

Dit jaar is het festivalterrein uitgebreid met het Bijlmerparktheater als extra podium met theater, debat, tentoonstellingen en een filmprogramma. Naast muziekoptredens op de podia Waterkant en Tha Block komt er weer een uitgebreid cultureel en maatschappelijk programma in de Pompeia tent met een Moluks en Hindustaans zang en dansprogramma, beauty & lifestyle, een kinderdag met optredens en workshops en een speciale kookwedstrijd “Yu Sab’ Bori?”, waarbij kleinkinderen hun oma opgeven als deelnemer: Welke oma kookt het beste.

Nieuwe Urban Underground op Tha Block

Op podium Tha block dit jaar speciale aandacht voor de Urban Underground met het nieuwe concept INDIGO. In INDIGO vinden de underground van Hip Hop, Trap, Reggae, Punk en Jazz elkaar in een mix van diverse combinaties. De muziekstijlen hebben alles en niets met elkaar te maken en dat is precies waar INDIGO voor staat; No boundaries but empathy and creativity. In de mode en kunstuitingen van de nieuwe stroming is veel African Tribal te vinden.

Tha block blijft natuurlijk ook het podium van urban helden als SBMG, SFB, RAY FUEGO, I Am AISCHA, DOPEBWOY EN JAH. Daarnaast is er dit jaar weer ruimte voor opkomend talent bij de Tha Block Mashup i.s.m. Red Bull.

Uiteraard blijft Kwaku trouw aan een van haar ‘unique selling points’, de culinaire mix van de Surinaamse, Caribische, Afrikaanse en Aziatische eetcultuur. En ook het voetbal staat weer op het programma met het 5×5 straatvoetbaltoernooi dat in samenwerking met de Nederlandse Straatvoetbalbond wordt georganiseerd.

Kwaku Summer Festival blijft op de zaterdag en zondag laagdrempelig. De toegangsprijs is online € 6,–, inclusief servicekosten. Aan de poort is het publiek een euro duurder uit. De toegangsprijzen zijn op de twee vrijdagavonden regulier € 15,-. Tickets zijn verkrijgbaar via de website: kwakufestival.nl/kaarten

Ga voor meer informatie en de hele programmering naar onze website: kwakufestival.nl

Kwaku heeft haar roots in Amsterdam Zuidoost en groeide uit van een klein voetbaltoernooi in de buurt tot de nationale reünie van Surinamers. Inmiddels is het festival grensoverschrijdend bekend als het feest van culturele identiteit en diversiteit. Naast het gebruikelijke Surinaams-Caribisch culinair festijn is Kwaku nu ook een toonaangevend evenement voor de ‘global urban sound’, de muziek die ontstaat in de grote steden door de aanwezigheid van migranten uit de hele wereld.