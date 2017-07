Zit arm Suriname ook nog opgezadeld met ‘nepprofessoren’?

6 juli 2017 | |

PARAMARIBO, 6 jul – Is dr. Henry Ori een nepprofessor? Het is een vraag die dezer dagen in menige academische kring wordt gesteld. Ori, een fel criticus van de regering Bouterse, is in het parlement besproken. Volgens Rashid Doekhie van de regerende NDP, is er sprake van titelvervalsing. Ori zou zich onterecht uitgeven voor professor. En ook in het titelgeile Suriname is titelvervalsing een doodzonde. Er hangt nu een rechtszaak in de lucht.

De aanklacht wegens laster zal weliswaar niet gericht zijn tegen Doekhie. Het is de bron die in dit geval bij de horens wordt gevat. Professor dr. Hubert Rampersad lanceerde onlangs het bericht dat Ori alles behalve professor is. “Hij gebruikt de titel van ‘full professor’ van de Vrij Universiteit Brussel, VUB, om professor te spelen op de Anton de Kom Universiteit van Suriname”, stelt Rampersad tegenover Dagblad Suriname.

Ori zou niet schromen er voordeel uit te halen. Zoals het invullen van allerlei topfuncties. Ook zou hij politiek voordeel overhouden aan de praktijk. In academische kringen gaat dit door als doodzonde. De VUB lijkt er niet echt om te malen. Ori was ooit aangesteld als gastprofessor om studenten te begeleiden. “Een voorstel tot heraanstelling tot onbezoldigd gastprofessor ligt klaar”, meldt professor Koen Lombaerts van de VUB.