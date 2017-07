Moord en brand roepen om bepaalde Surinamers ‘zwart te maken’

5 juli 2017 | |

PARAMARIBO, 5 jul – Te snel en te vaak wordt moord en brand geroepen als het gaat om de stand van de misdaad in Suriname. Dit zegt parlementariër Wendel Asadang (NDP). Hij ziet deze opzet achter het frequente aanhalen van berovingen en overvallen. Krishnakoemarie Hussainali-Mathoera (VHP) kreeg de wind vol van voren. Ze had het weer eens aangedurfd het veiligheidsbeleid op de korrel te nemen.

Het beleid zou volkomen zijn vastgelopen. Inbraken en overvallen blijven alleen maar toenemen. Volgens Hussainali-Mathoera vinden zeker honderd inbraken per week plaats. De schade per inbraak loopt in de duizenden. “Ik wil vragen of deze zaken niet in elkaar worden gezet om bepaalde lieden zwart te maken?”, pareerde Asadang. Het zou er veel van weg hebben dat bepaald misdaden on elkaar worden gezet.

Asadang spreekt van ‘georkestreerde’ gevallen. De vraag is hoe anders de overvallers en inbrekers aan bepaalde informatie komen. Zoals de hoge bedragen die kunnen worden bemachtigd. Het komt zelfs voor dat overvallen kort na een geldtransactie plaatsvinden Het is gewoon doorgestoken kaart. “Als ik niet in een bepaalde cirkel terechtkom, hoe weet ik dat er geld in dat huis zit?”, aldus Asadang.