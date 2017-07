Surinaamse Partij van de Arbeid: Bouterse intimideert

3 juli 2017 | |

PARAMARIBO, 3 jul – Desi Bouterse intimideert de rechterlijke macht. Dit stelt voorzitter Guno Castelen van de Surinaamse Partij van de Arbeid, SPA. De voormalige minister en parlementariër ziet in recente uitspraken van Bouterse een “verkapte bedreiging.” Dat Bouterse het per se had over een uitspraak van de rechter geeft nog meer reden tot alertheid. Het was immers de vervolging die een strafeis stelde van twintig jaar.

De twintig jaar zou Bouterse achter de tralies moeten doorbrengen voor zijn aandeel in de decembermoorden. Het viel op dat Bouterse het had over de rechter en niet over de auditeur-militair. “De president kent echt wel het verschil tussen een strafeis en een vonnis”, zei Castelen tijdens een partijvergadering. Dat Bouterse desondanks de rechter noemde, betekent dat er een signaal wordt afgegeven.

Een goed verstaander heeft immers maar een half woord nodig.Bouterse is er wel degelijk van bewust dat de fase van de vervolging al voorbij is. Het is nu aan de rechter te beslissen of Bouterse achter de tralies verdwijnt. Het ‘signaal’ is dus voor de rechter bedoeld. Bouterse zei tijdens een recente bijeenkomst van zijn Nationale Democratische Partij dat hij de rechtsstaat niet in gevaar zal brengen. Er komen wel ‘maatregelen’.