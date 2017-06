Bouterse noemt strafeis moordproces ‘wanhoopsdaad’

30 juni 2017 | |

PARAMARIBO, 30 jun – Het heeft er weinig van dat Desi Bouterse de strafeis van de auditeur-militair echt serieus neemt. “Het is natuurlijk een wanhoopsdaad, dat een rechter op een dag opstaat en zegt: de president krijgt twintig jaren. Sommigen raakten in paniek, maar ik heb dat niet. Deze regering is gekozen door het volk. We zijn bezig uit het dal te kruipen, het gaat de goede kant op. Men wil ons op weg naar de verkiezingen van 2020 in problemen brengen”, zei Bouterse op het hoofdkwartier van zijn Nationale Democratische Partij, NDP.

De partij laat zich niet voor één gat vangen. ”Het kost soms wel moeite om je in te houden. Men wil ons uitlokken. We hebben geen behoefte aan chaos. We hebben een historische taak om dit land uit de malaise te halen. Ze willen ons vroegtijdig naar huis sturen of chaos orkestreren tot 2020. Maar er zal veel water door de Suriname-rivier moeten stromen om deze mammoetpartij omver te stoten”, zei Bouterse tegen kaderleden.

Hoe dan ook, tegenzetten mogen worden verwacht. “Als we werkelijk van dit land houden, is nu de tijd aangebroken om de handen in elkaar te slaan. Laat u zich niet afschrikken door de rechterlijke macht. We zullen de nodige maatregelen treffen. We zullen niets doen, waarbij men kan zeggen dat we de democratie schaden.”, aldus Bouterse. “We laten niet over ons heen lopen”, had partijgenoot Ramon Abrahams eerder gezegd.