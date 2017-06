‘Suriname in diskrediet, Bouterse moet aftreden’

29 juni 2017 | |

PARAMARIBO, 29 jun – “Suriname is internationaal in diskrediet gebracht.” Dit zegt Paul Somohardjo, voorzitter van de politieke partij Pertjajah Luhur, PL. De eis van twintig jaar gevangenisstraf tegen Desi Bouterse is niet iets dat zomaar in de lucht blijft hangen. Bouterse is niets minder dan president van Suriname. Het beste is nu dat hij aftreedt in het belang van Suriname.

Het is gebruik dat personen die een publiek ambt bekleden hun functie neerleggen als ze vervolgd worden. Internationaal gaat dat op, maar ook in Suriname geldt het. “Dat is het geval geweest toen er tegen mij en tegen Siegfried Gilds (toen minister van Justitie & Politie) afzonderlijk een rechtszaak liep. Toen hadden we al in een vroeg stadium onze functies neergelegd”, zegt Somohardjo in een PL-persbericht.

In de strafzaak rond de decembermoorden zou het sowieso moeten. “In dit geval is de auditeur-militair al zover dat hij een strafeis van twintig jaar heeft gesteld tegen hoofdverdachte en president Bouterse,”, aldus Somohardjo. Zolang Bouterse aanblijft als staatshoofd, “knevelt” hij de samenleving, die gebruikt wordt als “dekking tegen een vonnis.” De laatste ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat Bouterse “Suriname loslaat.”