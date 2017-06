Spoed ledenvergadering NDP na strafeis tegen Bouterse

29 juni 2017 | |

PARAMARIBO, 29 jun – De partij van president Bouterse, de Nationale Democratische Partij(NDP), houdt vanavond met spoed een ledenvergadering over de ontwikkelingen in het Decembermoorden proces. Dit na de eis van de openbaar aanklager, die gisteren zei dat Bouterse 20 jaar de cel in moet voor zijn betrokkenheid bij de Decembermoorden in Suriname.

“De rechtsstaat is in gevaar. Het is nu of nooit”, klinkt het in een spotje op de Facebook-pagina van NDP fractievoorzitter André Misiekaba(zie onder). Misiekaba was een van de initiatiefnemers van de Amnestiewet, die in 2012 in sneltreinvaart door het parlement werd geloodst en leidde tot vier jaar vertraging van het proces.

De oppositiepartijen in de Nationale Assemblee roepen op om de rechtsstaat te respecteren en de rechter als hoogste macht te erkennen. “We leven in een rechtsstaat en in een rechtsstaat ligt het laatste woord altijd bij de rechter”, zegt oppositieleider Chandrikapersad Santokhi.