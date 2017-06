Cynthia McLeod schrijft kinderboek bij tentoonstelling

28 juni 2017 | |

Op verzoek van De Nieuwe Kerk Amsterdam schrijft de in Suriname woonachtige schrijfster Cynthia McLeod een kinderboek bij de tentoonstelling ‘We Have a Dream. Gandhi, King en Mandela’. Het boek, een coproductie met uitgeverij Conserve en getiteld ‘No Kwik in Ons Bos’, is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Stichting Vrienden van De Nieuwe Kerk. Vanaf zaterdag 16 september, de dag waarop De Nieuwe Kerk Amsterdam de tentoonstelling voor het publiek opent, is het boek verkrijgbaar.

We have a Dream is een tentoonstelling over drie wereldberoemde personen die grote invloed hadden op de geschiedenis van de twintigste eeuw: Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Gewone mensen die uitgroeiden tot leiders van grote bewegingen tegen rassendiscriminatie en sociale ongelijkheid. Alle drie werden wereldwijde rolmodellen, maar riepen ook felle kritiek en tegenstand op. Twee van hen werden vermoord om hun opvattingen en activisme.

Het publiek stapt in hun wereld, met het onrecht en de hoop, de grote historische momenten en hun persoonlijke weg daarnaartoe. De bezoeker ervaart van dichtbij hoe persoonlijke idealen de wereld kunnen veranderen. Wat waren de kantelmomenten in de levens van deze drie? Hoe maakten zij het verschil en waarom inspireren zij nu nog steeds? En: wie zijn de wereldverbeteraars van nu? Een tentoonstelling met een schat aan beeld en geluid en van ieder één persoonlijk, iconisch voorwerp. Te zien van 16 september 2017 tot en met 4 februari 2018.

McLeod heeft veel publicaties op haar naam staan. Haar boek Hoe duur was de suiker? (1987) was een groot succes met meer dan 200.000 verkochte exemplaren in Nederland en Suriname en verscheen ook in het Engels, Duits en Italiaans. In 2013 werd het verfilmd, een productie van Paul Voorthuysen met Jean van de Velde als regisseur en scenarioschrijver. Van de Velde bewerkte het bovendien tot een goed bekeken tv-serie, die door de VARA werd uitgezonden. Cynthia McLeod doceerde over de slavernijgeschiedenis in de Amerikaanse universiteiten van Berkeley, Syracuse, Wisconsin, Yale en de Canadese universiteit van Ottawa. In 2016 was ze vijf maanden Guest Professor aan Baruch University in New York.

(FOTO: Cynthia McLeod met 2 kleinkinderen)