Advocaten reageren op strafeis tegen Bouterse

28 juni 2017 | |

Auditeur-militair Roy Elgin heeft vandaag 20 jaar cel geëist tegen president Desire Bouterse, hoofdverdachte in de zaak van de #Decembermoorden in Suriname. Het Openbaar Ministerie presenteerde een requisitoir aan de Krijgsraad met de kanttekening dat er wettig en overtuigend bewijs te over is dat Bouterse zich in het Fort Zeelandia bevond ten tijde van de executies. Advocaat van de nabestaanden Hugo Essed(FOTO) heeft de eis van de aanklager omarmd. Hij benadrukt dat die ook heeft ontkracht dat de slachtoffers met coupplannen bezig waren, en dat ze daarmee zijn gerehabiliteerd.

Volgens Bouterse’s raadsman Irwin Kanhai is er geen man over boord, de strafeis is niet meer dan een voorstel van de aanklager. Hij zal de komende periode de verdediging voeren. Hij laat het over aan de Krijgraad om aan het einde van het proces een oordeel te vellen. Dat einde is volgens Kanhai nog lang niet in zicht.

Advocaat Gerard Spong noemt de strafeis “van enorme grote historische waarde.” Hij is ervan overtuigd dat de krijgsraad de eis zal volgen. Spong was bevriend met enkele slachtoffers van de Decembermoorden. Hij was ook enige tijd de adviseur van het Openbaar Ministerie in Suriname in de zaak rond de moorden.