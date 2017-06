Presentatie ‘A Fri Wortu’ over censuur in Suriname

27 juni 2017 | |

De Eva Tas Foundation presenteert op vrijdag 7 juli 2017 de boekpresentatie van ‘A Fri Wortu, Het Vrije Woord’ van Sylvana van den Braak over censuur in Suriname. Het vrije woord is geen gemeengoed in Suriname. Sylvana van den Braak laat in haar boek zien hoe, na de militaire coup in de jaren ’80, een periode van censuur en dictatuur begon.

Inmiddels is het land flink gegroeid: er vinden democratische verkiezingen plaats en het journalistieke landschap is enorm vooruit gegaan. Helaas probeert de overheid nog steeds, op zijn eigen speciale manier, de media te beïnvloeden. Het bedrijfsleven gaat daarin mee. Daarnaast is de economische situatie voor journalisten erg slecht en bovendien maken de kleinschaligheid van de gemeenschap en de onderlinge relaties de weg vrij voor zelfcensuur.

De waarheid kan alleen op straat, waar het Sranan gesproken wordt, gehoord worden. Nederlands is de taal van de overheid en het bedrijfsleven, en die zijn niet te vertrouwen.

Eva Tas (1915-2007), historicus, journalist, leraar, communist en dochter van een miljonair, bestemde haar erfenis voor de vrijheid van meningsuiting. De stichting die haar naam draagt, maakt deze missie onder meer waar met uitgaven over censuur en de gevolgen daarvan.

Aanwezig is ook een journalistenpanel o.l.v. Tanja Jadnanansing met Henk Hendriks en Peter Sanches.

Vrijdag 7 juli 2017

Aanvang: 20:00 uur

Toegang: vrij

Plaats: Vereniging Ons Suriname

Hugo Olijfveldhuis

Zeeburgerdijk 19-A

1093 SK Amsterdam

Vooraf aanmelden verplicht: info@veronsur.org

T: 020 693 50 57