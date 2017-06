Vandaag Q-Comedy (voorheen iComedy)

25 juni 2017 | |

Vandaag, zondag 25 juni 2017, is het tijd voor Q-Comedy (voorheen iComedy). De eerste editie van Q-Comedy is nu al legendarisch al is het alleen maar om de line-up. Met deze eerste editie:

– Gillion Slory (FATU, Comedy Cafe)

– Paul London (Kantine Walhalla, ICRF, Comedy Complex)

– Renee Snijder (Finalist Comedy Talent Award Comedyhuis Utrecht)

– Miquel Wiegel (Get Known Comedy, Basilon, iComedy)

– Abigail Iseli (De Rookie)

– Riza Tisserand (Padaboem Pats, De Wereld Draait Door)

En je host voor deze onvergeetelijke middag is niemand minder dan Collin Edson (Basilon).

Aanvang is 14:30 uur en de show start om 15:00 uur en zal duren tot 17:30 uur inclusief pauze. De entree is gratis omdat dit de pilot versie is, desalniettemin zal de kwaliteit u niet te teleurstellen. Komt een komt allen. Vertel jouw vrienden om hun vrienden mee te nemen zodat we met ze allen vrienden kunnen worden. Ik zie jullie daar!

PS: TOEGANG 16+