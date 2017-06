Newmont ondersteunt medische zorg Sipaliwini

24 juni 2017 | |

Newmont Suriname heeft via het moederbedrijf in Denver een samenwerking met Project CURE. Deze organisatie verschaft medische zorg aan gebieden waar Newmont opereert. In dit verband was van 19 tot en met 22 juni j.l. een team van 9 medische professionals en vrijwilligers in Suriname om gratis medische zorg te bieden en de nodige medicijnen te voorzien aan inwoners van enkele dorpen in de omgeving van de Merian goudmijn.

Het is de tweede keer dat een dergelijk medisch team het gebied heeft bezocht. De medische campagne is onderdeel van het lopende partnerschap van Newmont met Project C.U.R.E. in nauwe samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid.

Tijdens dit bezoek behandelden het team van vrijwilligers ruim 300 patiënten in de dorpen Ovia Olo, Ampoma, Nason en Langa Tabiki.