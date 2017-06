Ouders tevreden over Prey Skoro Suriname

23 juni 2017 | |

Om het aanbod van de Prey Skoro voorscholen te effectueren wil de Stichting Saga Interproject Suriname zicht krijgen op de tevredenheid van ouders over het aanbod. De stichting heeft Windesheim University applied sciences gevraagd een onderzoek te doen naar de tevredenheid van ouders. Het onderzoek was gericht op de vraag: “Zijn de ouders die gebruik maken van Prey Skoro hier tevreden over?”.

In maart, april en mei 2017 is het onderzoek uitgevoerd onder ouders die deelnemen of deelgenomen hebben aan het aanbod van Prey Skoro. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de tevredenheid van de ouders over Prey Skoro hoog ligt. Van het totaal aantal antwoorden is 97,4% met tevreden tot zeer tevreden gescoord en 2.6% ontevreden. De algemene tevredenheid over Prey Skoro werd met het cijfer 8.9 beoordeeld, terwijl de leerkrachten het cijfer 8.8 kregen. De mate van tevredenheid over het programma-aanbod aan hun kinderen met een gemiddeld cijfer van 9.

Programma-manager van Saga Yvonne Karels-Helslijnen zegt dat één van de doelen van Prey Skoro is, het stimuleren van de ouderparticipatie. Ouderparticipatie is binnen Prey Skoro volledig geïntegreerd in Basic Learning4kids. Het ouderparticipatieprogramma is vastgelegd en doorgevoerd in dit curriculum, de taken en het handelen van de leerkracht. Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de ouders tevreden is over de mate van ouderparticipatie, 13% wenst meer ouderparticipatie, terwijl slechts 5% minder ouderparticipatie wil.