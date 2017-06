Don Ceder wordt lijsttrekker ChristenUnie Amsterdam

21 juni 2017 | |

De 27-jarige Don Ceder voert tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de ChristenUnie-lijst aan. Ceder, die Surinaamse roots heeft, is advocaat en is opgegroeid in Amsterdam Zuidoost. De leden van de partij hebben hem deze week als lijsttrekker gekozen. Hiermee is Don Ceder de eerste Surinaamse mannelijke lijsttrekker in Amsterdam.

Ceder zet zich als advocaat voornamelijk in voor mensen die leven in armoede. In 2014 werd hij hiervoor genomineerd voor Amsterdammer van het Jaar. Op dit moment is hij politiek actief als duo-commissielid in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Afgelopen jaar stond Ceder als kandidaat- Kamerlid op de zevende plaats voor de Tweede Kamerverkiezingen. Met een groot aantal voorkeurstemmen (8627) bleek dat hij veel draagvlak heeft.

“Amsterdam is een geweldige wereldstad, die tegelijkertijd ook voor grote uitdagingen staat op het gebied van wonen, toegankelijke zorg en leefbaarheid” zegt Ceder. “We zien dat er een steeds groter wordende groep is die zich nog niet vertegenwoordigd voelt in de gemeenteraad en wel achter de uitgangspunten van de ChristenUnie staat. Deze groep wil ik samen met een geweldig team de komende jaren vertegenwoordigen en een stem in de raad geven.” zegt Ceder.

Voor de ChristenUnie wacht een bijzondere taak: de partij had bij de vorige verkiezingen nog 162 stemmen nodig om plaats te nemen in de gemeenteraad van de hoofdstad. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 wil Ceder dat plafond doorbreken. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen haalde de ChristenUnie 6833 stemmen, ruim genoeg voor een zetel in de gemeenteraad. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.

Don Ceder vorig jaar: