20 juni 2017 | |

Op zaterdag 1 juli organiseert Hotel Torarica in Suriname in verband met Keti-Koti en haar 55 jarig bestaan het ‘Torarica Fatu Festival’ op de Tennisbaan van Torarica Resort. Fatu Festival is ook de aankondiging van het ‘Fatu Fest’ seizoen in augustus welke vorig jaar juli voor het eerst werd gehouden. Voor deze feestelijke gelegenheid op 1 juli is er een fantastische line up samengesteld bestaande uit lokale en internationale artiesten.

Vanaf 20.00u zullen de artiesten waaronder Gio, Dopebwoy, Kevcody, Babel-ish, Dj Dylvn, Dj Suspect en onze eigen Oath, Splashmaster Gilly en Cyriel & the more love band een fantastische show neerzetten. Deze veel belovende avond zal gehyped worden door de super gezellige “Mc SK” uit Nederland. Deze groep bekende artiesten en dj’s zijn enorm enthousiast om de tent gewoon op zijn kop te zetten.

In mei 2016 heeft Torarica een start gemaakt met het organiseren van haar eigen grote events zoals “Are You Thirsty..?”, Torarica Urban Festival, Phase 2 waarbij lokale en internationale artiesten en dj’s samen met het Surinaams publiek fantastische feestjes hebben gebouwd! Als men kijkt naar het afgelopen jaar hebben bezoekers? de evenementen van Torarica altijd een top rating gegeven. In samenwerking met enkele grote partners zoals Suriname Airways, Roelie’s Lighting & decor en Pegasus zijn deze concepten ontwikkeld tot unieke en succesvolle evenementen die niet meer weg te denken zijn in de Surinaamse entertainment industrie.