Deelname Suriname aan FG Robotics Challenge 2017

20 juni 2017 | |

Suriname is een van de 163 landen die meedoet aan de inaugurale FIRST Global Challenge, die van 16 tot en met 18 juli 2017 wordt gehouden in Washington D.C., America. Het team dat zal afreizen bestaat uit 3 tieners tussen de 15 – 18 jaar en een volwassen teammentor. De nationale teams die aan deze internationale competitie meedoen, zullen reizen met een zelfgebouwde robot, die op de ‘H2O flow game field’ tussen twee allianties (elk bestaande uit teams van 3 landen) zal bewijzen het gesimuleerd wereldprobleem van gecontamineerd rivierwater successvol te kunnen aanpakken.

Het thema van de games, voor dit jaar is “Provide Access to Clean Water” (Zorgen voor toegang tot schoon drinkwater). Het doel is om meer jongeren geinteresseerd te krijgen in STEM educatie (Science, Technology, Engineering and Math) en Robotics voor het gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor problemen waarmee onze planeet kampt. De Surinaamse groep wordt ondersteund door een alternate mentor, een advisory team in Washington, vrijwilligers in Suriname en is zich dus ook aan het voorbereiden met een proefbare enthousiasme om Suriname waardig uit te dragen.

Het team heeft de robotkit (losse robot onderdelen) op 13 april jl. ontvangen uit Amerika; heeft hun design zelf gecreeerd en noemt hun robot “Zweef Teki”. De robot is nog niet af, maar wordt zodanig geassembleerd en geprogrammeerd, dat het zal voldoet aan de eisen van de competitie en alle functionaliteiten zal bezitten om elke punten- scorende ‘’gametask’’ uit te voeren, zoals het opslaan van water (blauwe ballen) in een daarvoor bestemd reservoir voor hun team en het deponeren van verontreinigende stoffen (oranje ballen) in een test laboratorium (hok over een brughelling) binnen de toegewezen tijd. Zo worden de verontreinigende stoffen door de robots uit de rivier (een stroom van blauwe en oranje ballen) gehaald in samenwerking en tegelijkertijd in competitie met andere team robots. Elk nationale team zal in totaal 6 games spelen van elk 2.5 – 3 minuten lang.

Voor Suriname is het zeker een positieve zaak om onderdeel te zijn van deze FIRST Global Challenge. Dit platform opent meer deuren voor ons land, zeker op het gebied van innovatie en techniek. De organisatie achter deze internationale competitie is FIRST Global. FIRST staat voor ‘For Inspiration and Recognition of Science and Technology’. Stichting Young Help Suriname (YHS) is de lokale coördinator en counterpart van FIRST Global in Suriname met betrekking tot FIRST Global Challenge games, die elk jaar in een ander land gehouden zal worden. YHS is vanwege haar netwerk in America, die een gevolg is van de selectie en deelname aan de Young Leaders of the America’s Initiative (YLAI 2016) van president Obama en de U.S. Department of State, benaderd geworden om de deelname van Suriname te faciliteren.

YHS heeft bewerkstelligt dat de reis- en verblijfkosten door de organisatie FIRST Global gedekt worden voor de Surinaamse delegatie van 4. Ook de douane in Suriname heeft het project ondersteund op het vlak van de totale inklaringskosten van de robotkit. De U.S visa kosten hebben de leden van het team zelf bekostigd. De mogelijkheid bestaat nog, dat sponsoren zich aanmelden via email naar younghelpsuriname@gmail.com om dit project te ondersteunen. In ruil zal men als sponsor erkend worden voor de competitie in Washington alsook op de Suriname Team FIRST Global Webpagina.

FOTO: De personen die deel uitmaken van Suriname’s Team zijn Ivana Codrington (16), Ayan Jhagroe (16), Shayant Sital (18) en Dr. Daniel Lachman (Technische teammentor). Naast de lokale media, kan men vanuit Suriname de updates volgen via de website van First Global en de facebook pagina van Stichting Young Help Suriname.