Viering Internationale dag van Yoga in Suriname

Yoga-beoefenaars tijdens een sessie van de stichting Art of Living Suriname op het Onafhankelijkheidsplein. De stichting zal de spirit van Yoga samen met miljoenen mensen over de hele wereld vieren op 21 juni 2017. In het kader van de door De United Nations uitgeroepen Internationale dag van Yoga (IDY) organiseert de stichting een “Yoga Day Celebration” en als voorloper daarop een “Sun Never Sets on Yoga”.

De “Sun Never Sets on Yoga” campagne, gepromoot door Art of Living International is bedoeld om de Surya Namaskar( Sun Salutation) over de hele wereld in 24 uur tijd op verschillende geografische locaties te doen. Het succes van dit evenement mag gezien worden als een “wake up call” voor yoga.

In 2016 kwamen mensen uit 145 steden in India en meer dan 100 landen over de hele wereld met de zon op, om op historische locaties en nationale monumenten yoga te oefenen.