Ismael Londt komt sterker en fitter terug dan ooit

Tijdens Glory36 in Oberhausen Duitsland raakte de Rotterdamse kickbokser, Ismael Londt, in gevecht met Jamal Ben Saddik, in de tweede ronde geblesseerd. Londt, die voor Suriname uitkomt, vocht zijn partij uit en kreeg diezelfde nacht in het ziekenhuis te horen dat een operatie noodzakelijk was. Drie dagen later was de operatie een feit.

Na een herstel van 6 maanden heeft Londt zijn handschoenen afgestoft en is hij nu back on track. Mr Pain belooft sterker en fitter terug te komen dan ooit.

Exact 6 maanden na zijn blessure startte Mr Pain afgelopen dinsdag met zijn training bij Mike Passenier. Hij reist drie keer per week naar Mike’s Gym in Amsterdam en traint wekelijks tweemaal met Clyde van Dams in Rotterdam. Natuurlijk ontbreekt de training met de Tavares Brothers, Luis en Vilson Tavares, bij Jan Pasztjerik (Fightclub17) in Schiedam ook niet in zijn drukke trainingsschema.