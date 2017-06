Politie zoekt uit Suriname ontsnapte crimineel in Nieuwegein

15 juni 2017 | |

De Nederlandse politie heeft inwoners van Nieuwegein gewaarschuwd dat de uit Suriname ontsnapte crimineel Gerel Lusiano Palm wel eens in Nieuwegein zou kunnen zijn. De Antilliaanse Nederlander kwam daar in het verleden met enige regelmaat, zegt de politie op Facebook.

Palm werd op 1 maart 2017 aangehouden in Suriname, omdat hij verdachte is in een zaak waarbij twee Antilliaanse Rotterdammers van 28 en 35 jaar op zaterdag 10 december even voor middernacht op de Middenweg in Noordeloos werden beschoten. Ze werden ernstig gewond gevonden in een weiland langs de provinciale weg N214 tussen Noordeloos en Hoornaar.

De 34-jarge Palm wist op 12 maart te ontsnappen en is sindsdien voortvluchtig waarbij hij geldt als vuurwapengevaarlijk. In juni is Palm op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Heeft u Gerel Palm sinds 12 maart gezien of heeft u een vermoeden waar hij nu verblijft, meldt u dat dan. Benader hem niet zelf, maar neem wanneer u hem ziet contact op met de politie. Vanuit het buitenland kunt u bellen naar 0031 79 3459876.