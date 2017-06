Gouden medaille voor Suriname om gebruik cassave

10 juni 2017 | |

Voor de tweede keer op rij wint Suriname de gouden medaille en de Hans Schenk Commemorative Award for ‘Most Innovative Dish Utilizing Indigenous Ingredients’ voor het gebruik van traditionele cassave. Deze prijzen, die werden uitgereikt op ‘Taste of The Caribbean’, zijn weggelegd voor Junior Chef Yamuro Zuiverloon, die vorig jaar de zilveren medaille op het onderdeel ‘Junior Chef of the Year’ won. Van hoofd jurylid Peter Olsacher kreeg hij als evaluatie mee: “Solid Dish” & “You need to have the balls to kick this off”. Het is namelijk de eerste keer dat een junior chef er met deze prijs vandoor gaat.

Als land wint Suriname de zilveren medaille in the ‘Culinary Competition for teams’. De individuele prijzen gaan naar Pastry Chef Xaviera Mijnhijmer voor ‘Pastry Chef of the Year’; Raktnil Mahes wint eveneens zilver in de competitie voor ‘Beef Mystery Basket Individual Competition’ en chef Gilbert Wirjomoenawi wint zilver voor de ‘Seafood Mystery Basket Individual Competion’.

De bronzen medailles gaan naar de ‘Bartender of the Year’, Stefano Greb en de laatste naar chef Lorenzo Harper voor de ‘Chef of the Year competition’.