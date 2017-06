Nisha Madaran live op Zee TV in Londen

8 juni 2017 | |

De in Suriname woonachtige zangeres Nisha Madaran is voor een kort verblijf in Europa. Na wat optredens in Nederland zit zij momenteel in Engeland, waar zij vandaag, donderdag 8 juni, te gast is bij het TV programma ‘Zee Companion’ in London. Nisha is om 18.00u UK tijd, 19.00u NL tijd en 14.00u Su tijd live te zien.

Nisha Madaran is bekend van haar grote hit ‘Tu Hi Mera Dil’, die op YouTube meer dan 2,5 miljoen keer is bekeken. Ze werkt momenteel hard aan nieuwe eigen producties. Haar live uitzending op Zee TV wordt mogelijk gemaakt door haar Suri Management Team onder leiding van Ignaz Ahmadali, en speciaal voor ZeeTV Shejad Khan & Rakesh Jagai van Beyond Global, management in Nederland en U.K.

Zorg ervoor dat je kijkt en schakel over naar Zee TV! (Ook online mogelijk)