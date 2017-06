Linscheer: maatregelen op komst tegen drugshandel in Suriname

8 juni 2017 | |

PARAMARIBO, 8 jun – Tegen de drugshandel worden een reeks beperkende maatregelen voor bereid. Dit zegt presidentieel veiligheidsadviseur Melvin Linscheer. Onder meer de kwaliteit van de overheidsadministratie zal worden opgekrikt. De administratie bij onder de douane en andere diensten is de achilleshiel van de overheidsorganisatie. Wie drugs wil exporteren heeft als het ware vrijspel.

Zo is het mogelijk een fictief adres op te geven bij het doorgeven van persoons- of bedrijfsgegevens bij exporten. Achteraf blijkt op zo’n adres geen enkel huis of bedrijf te staan. Het is dan land van een of andere stroman. Het moet drastisch gaan veranderen binnen niet al te lange tijd. “Wanneer onze administratie up to date is, weet je van tevoren dat een dergelijk adres niet klopt”, zei Linscheer tijdens een persconferentie.

Maar ook de import zal moeten worden aangepakt. Suriname produceert zelf geen cocaïne. De grote hoeveelheiden die desondanks in het buitenland worden gevangen, moeten dus van elders komen. “Er komt veel naar Suriname vanuit Guyana. De aanvoer moeten we aanpakken. We zijn te veel gefocust op wat er uit gaat. De focus moet op wat er binnenkomt”, aldus Linscheer.