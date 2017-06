Surinaams model krijgt Caribbean Style Award

5 juni 2017 | |

Het Surinaamse topmodel Uria ‘Uurtje Vannan’ Gallant komt in aanmerking voor een speciale award, de Caribbean Style & Culture Award of Excellence. Dit voor haar bijdrage en toewijding aan de Caribische Fashion Industrie. De prijs wordt aan haar uitgereikt tijdens een speciale fashion show op 17 juni in de stad Maryland in de Verenigde Staten.

“Het is voor mij een eer. Ik had dit nooit verwacht om als eerste model uit Suriname zo een award in ontvangst te mogen nemen. Het geeft aan dat ondanks er zoveel andere modellen zijn, ik ergens toch iets goed doe en dat ik ben opgevallen”, reageert ze. Het feit dat Gallant dit jaar op de catwalk mag verschijnen in een fashion show in de VS ziet ze als een super hoogtepunt in haar modellen carrière.

Uria Gallant begon met modelleren op haar 21ste. Het is nu dus viereneenhalf jaar dat ze model is. “Ik ben veel later begonnen dan het zou moeten omdat ik in mijn tienerjaren heel onzeker was over mezelf en m’n lengte”. Als hoogtepunt ziet ze de allereerste keer op de catwalk tijdens Carifesta in 2013. Daarna heeft Uria ook 2x meegedaan aan de Suriname Fashion Week, een fashionshow in Guyana en andere kleine fashionshows. (Foto collectie Uria Gallant)