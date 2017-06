Ajax speler ondersteunt damesvoetbalproject in Suriname

5 juni 2017 | |

Jong Ajax speler Mees De Wit in samenwerking met zijn zaakwaarnemer Stefano van Delden en de Torarica Group of Hotels ondersteunen het damesvoetbalproject Ascona van Rodney Babel, d.m.v. het doneren van 43 bedrukte voetbal tenues, Nike voetballen, voetbalschoenen en het geven van een voetbalworkshop aan de dames van Ascona. Deze workshop zal aanstaande dinsdag, 6 juni, gehouden worden om 14:30 uur op de tennis baan van hotel Torarica. Na de workshop zullen de gesponsorde items worden overhandigt en is er voor de deelneemsters gelegenheid om te zwemmen en te eten.

In Suriname is het damesvoetbal nog niet zo ontwikkeld als in Nederland. Met deze actie vraagt de Wit, spelend voor jong Ajax, aandacht voor het damesvoetbal in Suriname. De Wit hoopt doormiddel van zijn bijdrage dat, naast een leuke dag, de voetbalsters van Ascona een succesvol voetbalseizoen zullen hebben.

De Wit, die drie keer in de prijzen is gevallen met zijn team Ajax O19, was in alle drie de wedstrijden zeer bepalend voor de winst. De Wit komt komend jaar uit voor Jong Ajax en is heel dichtbij Ajax 1. Deze reis naar Suriname is deels vakantie maar ook ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Torarica Group biedt de juiste faciliteiten voor topsporters om deze combinatie mogelijk te maken. Het is voor De Wit de eerste keer in Suriname.

Voor Van Delden, geboren in Nederland van Surinaamse komaf, is het niet de eerste keer dat hij zich maatschappelijk inzet in Suriname. Hij is eerder actief geweest in Suriname o.a. voor de stichting Rumas. Ook is van Delden betrokken bij het realiseren van een voetbalveld te Latour. Bij zijn volgende bezoek gaat hij verder met dit te realiseren project.

De dochterondernemingen van de Torarica Group of Hotels vieren dit jaar hun jubileum, Torarica 55 jaar, Eco Resort 20 jaar en Royal Torarica 10 jaar. In het kader hiervan worden er gedurende het jaar verschillende sociale projecten ondersteund. In april 2017 zijn de kinderen uit Huize Maria Hoeve en Huize Claudia A uitgenodigd en is hen een leuke dag bezorgt. Gedurende dit jubileum jaar zullen er verschillende projecten worden uitgevoerd. (FOTO: De Wit, met Rodney Babel trainer van damesvoetbalproject Ascona