VHP: totale ‘intelligence-positie’ Suriname weg

3 juni 2017 | |

PARAMARIBO, 3 jun – “De totale ‘intelligence-positie’ van Suriname is komen weg te vallen. Er is helemaal geen zicht op wie de criminelen zijn, waar ze zijn en hoe zij te werk gaan.” Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP. De recente moord op een jonge vrouw in haar woning is maar het zoveelste bewijs. Het vertrouwen in de regering om burgers te beschermen, is tot het nulpunt gedaald.

Het heeft er niet veel van dat de autoriteiten ook maar een flauw idee hebben van wat er gedaan moet worden. “Hoe erg moet het worden voor de regering eindelijk hard optreedt tegen deze roofzuchtige criminelen? Met de dag worden de criminelen gewelddadiger en brutaler. In de afgelopen periode is de bevolking geconfronteerd met liquidaties, drugstransporten, en roofovervallen”, stelt de VHP in een verklaring.

De criminaliteit ontwricht en ondermijnt de samenleving. Er tegenover staat een lam en mak beloeid. “Veel woorden, weinig daden van de regering en de minister van Justitie & Politie, Eugène van der San. De gemeenschap blijft zitten met de immateriële gevolgen, zoals gevoelens van angst en onveiligheid”, aldus de VHP. Het beleid moet snel veranderen, ook om het vertrouwen van de samenleving terug te krijgen.