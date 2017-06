Eerste nominatie ‘zwarte’ toneel actrice

1 juni 2017 | |

Actrice Romana Vrede maakt kans op de belangrijke toneelprijs Theo d’Or, voor de beste vrouwelijke hoofdrol van het seizoen. De nominatie van de in Suriname geboren Vrede (44) is een belangrijke mijlpaal in de prijzengeschiedenis: het is de eerste keer dat een ‘zwarte’ actrice voor de belangrijkste Nederlandse toneelprijs is genomineerd. De nominatie van Vrede en andere nominaties werden woensdagavond door de jury van het Nederlands Theaterfestival bekendgemaakt.

Romana Vrede studeerde in 1999 af aan de Arnhemse Toneelschool. Ze was als actrice/theatermaker verbonden aan het Onafhankelijk Toneel (OT) en daar onder andere te zien in de voorstellingen Melanie Klein en Penelope. Zij speelde ze o.a. bij Compagnie Dakar, Bogaerdt/VanderSchoot, Bonheur, Theater Artemis en het Noord Nederlands Toneel. Daarnaast maakte zij de spraakmakende voorstelling Who’s afraid of Charly Stevens over haar zwakbegaafde, ernstig autistische zoon Charlie.

Sinds 2016 maakt ze deel uit van het ensemble van het Nationale Toneel. In seizoen 2016-2017 is ze te zien in RACE (regie Eric de Vroedt) en The Nation (regie Eric de Vroedt). De jury noemt het ‘ijzersterk’ hoe Romana Vrede in RACE (Het Nationale Theater) ‘voelbaar ongemak op het toneel en in de zaal weet te creëren’.

De prijzen worden traditiegetrouw uitgereikt op het Gala van het Nederlands Theater, de slotavond van het festival, op 17 september.