‘De Eerste Keer’ weer in theater Suriname

Surinames top stand-up comedian Clifton Braam gaat zijn eerste solovoorstelling ‘De Eerste Keer’ weer op de planken brengen in theater Thalia te Paramaribo. Dit op speciaal verzoek. De opvoeringen vinden op 23 en 24 juni plaats. Na de succesvolle opvoeringen in februari was er een grote vraag naar meer. “Speciaal voor mensen die het niet konden bijwonen. Want toch wan tu sma no fen kans fu doro”, vertelt Braam.

‘De Eerste Keer’ speelde Braam allereerst in Nederland. Zelf is hij enorm te vreden over de showreeks in eigen land. Er is wel een verschil tussen het optreden in Nederland en hier thuis voor eigen publiek. “Hier verwacht men nog veel meer. Surinamers moet je laten lachen”, meent hij.

In juli wordt ‘De Eerste Keer’ ook op Curaçao en Aruba gespeeld. En op 6 oktober gaat de nieuwe theatershow van Clifton Braam in première in Nederland.