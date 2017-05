Strafzaak Portugal: halve ton cocaïne afkomstig uit Suriname

26 mei 2017 | |

PARAMARIBO/MADEIRA, 26 mei – De Portugese strafrechter heeft een aanvang gemaakt met het proces tegen twee mannen. De twee zeilers worden ervan verdacht ruim vijfhonderd kilogram cocaïne uit Suriname te hebben getransporteerd met hun zeilboot Calm. De cocaïne is in de haven van Madeira, Portugal, aangetroffen. Tijdens de zitting is gebleken dat het spul uit Suriname afkomstig was. De heren laten niet veel los.

Geen van beiden wil zeggen bij wie is ingekocht. Ook houden ze de lippen stijf op elkaar wat betreft hulp van derden. De cocaïne is vorig jaar onderschept tijdens visitatie door de Portugese douane. In juni 2016 vertrokken de twee mannen, een Uruguayaan en een Spanjaard, uit de haven van Paramaribo. De twee verplaatsten zich per zeilboot en hadden Spanje als bestemming. Doordat er niet genoeg brandstof was ingeslagen, moesten zij de haven van Madeira aandoen.

Daar liepen zij tegen de lamp. Dat de drugs uit Suriname afkomstig waren, werd door de twee mannen bevestigd tijdens de strafzitting. Eerder hadden de Portugese justitiële autoriteiten al het vermoeden. Volgens de twee is de coke in Suriname gekocht en verpakt. De partij werd gekapt in vijfhonderd wikkels. Op de zeilboot werd het product verstopt in onder andere zwemvesten. Het vaartuig is gestript na te zijn geënterd.