Vrouw uit Suriname gepakt met cocaïne in ‘wave’ haar

PARAMARIBO/BAHAMAS, 25 mei – Een Guyanese vrouw is aangehouden op de luchthaven van de Bahamas. De dame had op vernuftige wijze pakjes cocaïne gevlochten in haar ‘wave’ (wavy, red.) kapsel. Dat moet in Suriname zijn gebeurd. Opmerkelijk is dat zij zonder problemen voorbij de controle ging op de internationale luchthavens van zowel Suriname als Guyana. Op de Bahamas viel zij wel door de mand.

Mogelijk viel de bijzondere kwaliteit van het wave-werk op. In elk geval vonden de controleurs op de Grand Bahama International Airport de dame interessant genoeg voor een nadere inspectie. Ze werd apart geroepen en er werd een speciale test uitgevoerd op haar ‘haar’. Het resultaat was minstens even interessant. Het bleek om een koerier te gaan die ongeveer een kilogram coke mee zeulde.

Het spul zat keurig verpakt in een bundeltje. Het pakketje was met plakband vastgezet in het kapsel. Een test ter plekke bracht aan het ligt dat het om geen ander spul dan cocaïne ging. De mevrouw werd terstond aan de tand gevoeld. Zij bekende de cocaïne te hebben ingeslagen in Suriname. Haar gokje is dus voor niets gewaagd. Op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname is de controle sinds enkele jaren effectiever.