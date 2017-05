DYNA genomineerd in categorie ‘Best DJ’ bij FunX Awards

21 mei 2017 | |

Op dinsdag 23 mei worden de FunX Music Awards weer uitgereikt in Paradiso Amsterdam. Vorig jaar ging DJ DYNA naar huis met de FunX Music Award voor Best DJ! Ook dit jaar is de 32-jarige in Suriname geboren DJ genomineerd in de categorie ‘Best DJ’. Stemmen op DYNA kan nog via www.funx.nl/awards.

DJ DYNA, in Paramaribo geboren als Vishaal Lachman, speelt in de stijlen electro, latin house en dancehall. Als kind leerde hij pianospelen en later ging hij over naar het mixen van muziek. Zijn eerste DJ-werk deed hij in Club Selected in Delft. Hij ontwikkelde een eigen geluid dat hij de naam Sexed Up Ghostriders gaf.

Hij behaalde enkele hits in Nederlandse hitlijsten, waaronder met Round & Round samen met Lil’ Kleine, F1rstman en Bollebof. Zijn bekendheid bouwde hij echter vooral op tijdens optredens, zowel in Nederland als erbuiten. Hij stond onder meer in de Heineken Music Hall, RAI Amsterdam, Ahoy Rotterdam en op Aruba, Curaçao en Ibiza. Zijn muziek werd meer dan 23 miljoen maal gestreamd.

DYNA staat onder contract bij Sony Music Entertainment en afgelopen week bracht hij zijn nieuwe video uit voor zijn nieuwe single ‘Mercy ft Lyra (USA):