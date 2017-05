‘Ik stop een dronken bestuurder, voordat het fout gaat’

18 mei 2017 | |

Moreno, surveillant – We hadden een fuik opgesteld in Amsterdam-Zuidoost. Ik houd een auto staande en als de bestuurder zijn raampje laat zakken, ruik ik het meteen. Ik vraag hem om te blazen, maar in plaats daarvan begint hij, in half Nederlands, half Surinaams, tekeer te gaan. Door rustig te blijven en wat Surinaamse woorden te gebruiken, weet ik tot hem door te dringen. Later begrijp ik dat de bestuurder driemaal de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed had. Zo’n voorval lijkt misschien niets bijzonders, maar als je eraan denkt welke ongelukken we ermee voorkomen…

Je afkomst kan een voordeel zijn

Moreno maakt wel vaker mee dat zijn afkomst goed van pas komt in zijn werk als surveillant bij de politie. “Ik heb een tijdje in Amsterdam-Zuidoost gewerkt en daar kom je veel mensen met een Surinaamse achtergrond tegen. Omdat ik zelf Surinaams ben, begrijp ik vaak goed met welke problemen ze zitten en ben ik voor hen makkelijk toegankelijk.”

Teamwerk en diversiteit

Volgens Moreno is het belangrijk dat er voldoende diversiteit in het team zit. “Bij de politie kun je vrijwel niks in je eentje. Je zal altijd collega’s met verschillende kwaliteiten nodig hebben in je team die je kunnen steunen. Culturele diversiteit is er daar ook een van.”

Een heel netwerk met Surinaamse en Antilliaanse agenten

De keuze om bij de politie te gaan was logisch voor Moreno. “Ik kom van de Landmacht. Mijn vader zat vroeger ook in militaire dienst, dus mijn omgeving vond het niet vreemd.” Lachend vervolgt hij: “Hoewel ze een baan bij de politie eerst wel gevaarlijker vonden dan bij de Landmacht.” Moreno is zeker niet de enige agent met een Surinaamse achtergrond. De politie heeft een heel netwerk met Surinaamse en Antilliaanse collega’s. Tegen jongeren die erover denken om bij de politie te gaan zegt hij: “Als je agent wilt worden, laat dan je etniciteit niet in de weg zitten. Je moet voor je dromen gaan. En als dat betekent dat je agent wilt worden, dan moet je dat gewoon doen.”

