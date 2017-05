Oud-minister: president moet ingrijpen bij Korps Politie Suriname

18 mei 2017 | |

PARAMARIBO, 18 mei – Edward Belfort, minister van Justitie & Politie in het eerste kabinet Bouterse en nu parlementslid, is niet gecharmeerd van politiebaas Agnes Daniel. In het parlement zei hij president Desiré Bouterse al gewaarschuwd te hebben tijdens zijn ministerschap. “Ik had u gezegd dat die vrouw niet geschikt was en kijk nu hoeveel problemen er zijn in het korps. De manschappen zijn ontevreden, u moet ingrijpen”, zei Belfort.

Hij vindt Bouterse meer daadkracht aan de dag leggen als het gaat om het vervangen van de legerleiding. Intussen functioneert de korpschef normaal. “Het werk moet gewoon voortgaan”, zei Daniel tegenover Radio 10. Ze wacht de ontwikkelingen rond haar functioneren af. Minister Eugène van der San van Justitie & Politie moet nog een besluit nemen over een brief waarin Daniel haar ontslag aanvraagt.

De brief houdt verband met kritiek vanuit de Surinaamse Politie Bond. “Ik heb de brief geschreven en de minister gevraagd om mij te ontlasten. Hij heeft een aantal opties tot zich genomen. We wachten het resultaat van mediation af”, zegt Daniel. De bemiddeling wordt geleid door een presidentiële commissie onder leiding van ex-president Jules Wijdenbosch. Ook de bond neemt een afwachtende houding aan.