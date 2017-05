Documentaire ‘Jaji’ in Kinepolis Almere op zondag 21 mei

18 mei 2017 | |

Op zondag 21 mei is de documentaire ‘Jaji’ te zien in Kinepolis Almere. Filmmaker Jeffrey Salimin gaat in de documentaire op zoek naar wat is overgebleven van het gevoel van lotsverbondenheid dat sterk onder de eerste generatie Javaanse immigranten in Suriname leefde, het zogenaamde jaji-gevoel. De voorstelling in Almere begint om 16.00u en wordt mede georganiseerd door stichting SJIF.

In de documentaire wordt er een belangrijke rol voor de muziek toegedicht, als het gaat om het behoud van de taal. Zowel in Nederland, Suriname als ook in Indonesië is er een teruggang van de kennis van de Javaanse taal. Na de vertoning is er ruimte om hierover na te praten met een panel met daarin zangeres Aidah Amatstam plaats. Zij is de zus van de Javaanse muzieklegende Ragmad Amatstam.



Verder is videomaker Daniel Kertosari, beter bekend als Daniel Scotch om te vertellen over het belang van clips voor de muziek. Hij heeft videoclips gemaakt voor o.a. Gio, Keizer en Sherefa Yorks. Zij komt in de documentaire ook aan het woord.

Ook nemen Kaboel Karso (voorzitter van SJIF) en Antoon Sisal (taalkenner Surinaams Javaans) deel aan het panel. De presentatie wordt verzorgd door Chrizzie Tomo, auteur van het boek Buku Pacitan.

KAARTEN

Kaarten: €10

Voorverkoop: Ursila Nahar, 06-28409672

Poort: zondag 21 mei vanaf 15.30 u