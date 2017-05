Demonstratie van klassieke Indiase muziekstijlen

14 mei 2017 | |

Op vrijdag 19 mei a.s. zal Mohammad Nizam, zang- en muziekdocent van het Indiaas Cultureel Centrum in Suriname afwisselend uitleg geven over de achtergrond van diverse Indiase klassieke muziekstijlen en deze ten gehore brengen. In Suriname geniet de moderne Indiase muziek grote populariteit binnen de Hindostaanse gemeenschap. Maar ook de Indiase klassieke muziek wordt beluisterd en beoefend, zij het binnen een kleinere groep.

Over de achtergrond van de verschillende muziekstijlen is echter weinig bekend. Wat is een raga? Welke muziekstijlen vinden hun oorsprong in Uttar Pradesh en Bihar, de gebieden waar de Indiase contractarbeiders vandaan kwamen? Hoe is de moderne Indiase muziek beïnvloed door de klassieke stijlen? Op deze avond zal Mohammad Nizam hierop ingaan door steeds korte introducties te geven op een bepaalde muziekstijl, zoals historie, bijzonderheden, opbouw. Na elke introductie zal hij een van de liederen, kenmerkend voor die stijl, ten gehore brengen begeleid door zijn muzikanten.

Nizam is zang- en muziekdocent van het Indiaas Cultureel Centrum. Hij komt uit een lange lijn van muzikanten. Vanaf zijn 7e jaar werd hij opgeleid door zijn grootvader, een virtuoos op de sarangi, een klassiek indiaas snaarinstrument. Vanaf zijn 9e jaar trad hij op voor de radio en televisie in New Delhi. Hij slaagde voor het prestigieuze SangeetVisharad muziekexamen. Hij gaf diverse concerten in het buitenland en nam deel aan internationale muziekfestivals, onder meer in Frankrijk, Dubai en Bahrein. Behalve de beheersing van diverse klassieke Indiase muziekstijlen, experimenteert hij ook met het mixen van klassieke en lichte muziek.

De thema avond wordt georganiseerd door het Lalla Rookh Museum in samenwerking met de Indiase Ambassade en het Indiaas Cultureel Centrum. De organisaties willen hiermee de populariteit van en kennis over de klassieke Indiase muziek vergroten en zo een bijdrage leveren aan het behoud van het gedeelde culturele erfgoed van Suriname en India.

De avond begint om 19:00 u., inloop vanaf 18:30 u. en vindt plaats in de Ballroom van het Lalla Rookh Complex, Lalla Rookhweg 54, Gebouw 2. De toegang is gratis. Komt u op tijd, want het aantal plaatsen is beperkt. Het museum is open vanaf 18:00u., zodat u deze van tevoren kunt bezoeken.