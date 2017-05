Economie Suriname sterk genoeg om IMF te bedanken

12 mei 2017 | |

PARAMARIBO, 12 mei – De economie is voldoende hersteld om het verder zonder het IMF te kunnen stellen. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën vindt he in elk geval niet meer nodig een aanpassingsprogramma door te drukken. Dat het IMF staat op uitvoering van een streng programma van bezuinigingen doet er dus niet meer toe. Hoefdraad heeft vriend en vijand verrast in het parlement.

Eerder was er geen aanwijzing dat de economie voldoende sterk geacht werd. Hoefdraad zei dat hij met vertegenwoordigers van het IMF gezeten heeft. Onder meer is gesproken over de ‘positieve cijfers’ van de economie. Samen is de conclusie getrokken dat de economie verbeterd is ten opzichte van rampjaar 2016. Op grond hiervan is ook geconcludeerd dat Suriname buiten de boot valt.

De economische prognoses vallen namelijk positief genoeg uit. Suriname kan dus ook niet meer in aanmerking komen voor begrotingshulp van het IMF. Het fonds werd aangesproken in 2015, kort na het aantreden van de tweede regering Bouterse. De economie was zo belabberd dat begrotingshulp noodzakelijk bleek. Het IMF stelde een hulpprogramma samen. Slechts de eerste fase met geldinjectie is uitgevoerd.