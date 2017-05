Artiesten uit Suriname naar I Love Su Party A’dam

12 mei 2017 | |

Op zaterdag 3 juni 2017 vindt de official I Love SU Party plaats in The BOX Amsterdam. Maar liefst vijf topartiesten uit Suriname komen speciaal voor deze unieke party naar Amsterdam! Damaru, ÂDÏKA, Nisha Madaran, DJ Andy Safado en MC Laco zijn die avond samen met toppers uit Nederland waaronder DYNA, F1rstman, GIO, Kayente, La Rouge en Patrick Paul live on stage te zien in The BOX Amsterdam! Dit mag je niet missen!

I Love Su is een van de bekendste Surinaamse merken in Suriname, die door de jaren heen haar stempel heeft gedrukt in zowel binnen als buitenland. Het vervult de brandambassador’s functie van Suriname en heeft het Suriname gevoel altijd op de voorgrond geplaatst. Het merk roept herinneringen op aan die fijne Surinaamse lifestyle en vooral de gezellige Surinaamse sfeer en dat is ook precies wat je op zaterdag 3 juni gaat beleven!

Dus hou jij van Suriname en de Surinaamse vibe, zorg ervoor dat je er bij bent op deze allereerste editie op zaterdag 3 juni 2017 van 23.00u – 05.00u in The Box Amsterdam. Pre-Sale tickets zijn verkrijgbaar voor slechts 15 euro via http://ilovesu.party/. VIP reserveringen: 0615482262