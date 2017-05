TV programma over ‘de hindoestaanse liefdesmarkt’

10 mei 2017 | |

Op zondag 14 en 21 mei 2017 is het tweeluik ‘Ja Ik Wil; de hindoestaanse liefdesmarkt’ om 16.25 uur te zien op NPO 2. In dit TV programma wordt onderzocht hoe hindoestaanse jongeren staan tegenover het huwelijk en partnerkeuze. In hoeverre laten ze zich leiden door de oude tradities of zijn ze op zoek naar modernere manieren om aan de man of vrouw te geraken? In de eerste aflevering wordt Renate Badloe(FOTO) gevolgd bij haar werk als ‘Weddingplanner’.

In de hindoestaanse gemeenschap kiest men nog steeds het liefst voor een partner uit de eigen cultuur. Kinderen denken dat hun ouders een andere cultuur of religie niet zullen accepteren en de angst om verstoten te worden uit de familie is nog steeds aanwezig. Toch is er onder jongeren ook sprake van verschuivingen in de huwelijks- en partnerkeuzemoraal. De hindoestaanse huwelijksmarkt is in beweging. Er vinden gemengde huwelijken plaats. Er worden zelfs –zij het sporadisch – homohuwelijken gesloten. Datingsites voorzien in de behoefde onder jongeren om zelf hun partner te zoeken en te kiezen.

