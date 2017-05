Eddy Veldman opent drumschool in Suriname

10 mei 2017 | |

De Surinaamse drumlegende Eddy Veld, die in Nederland woont en werkt, heeft een drumschool in zijn geboorteland geopend. Deze staat in het Claudette Toney gebouw te Poelepantje in Paramaribo Zuid. “Ik wil iets doen voor de arme jongeren die niet voor muzieklessen kunnen betalen. Geloof me daar zit heel veel talent”, zegt Veldman, die vorige maand voor enkele dagen in Suriname vertoefde om workshops en een optreden te verzorgen in verband met de Internationale Jazz Dag 30 april.

Eddy Veldman heeft als jongen zelf aan den lijve ondervinden wat het betekent om talent te hebben maar geen geld te hebben. “In Suriname kreeg ik de kans niet daarom ben ik weggegaan. Toen ik me in die tijd bij de muziekschool van het Cultureel Centrum Suriname (CCS) ging inschrijven vroegen ze me of mijn ouders daar het geld voor hadden en stuurden me weg. Mijn Conservatorium werd Wi Na Wan buurthuis”. Later in Nederland heeft Veldman wel het conservatorium doorlopen.

Eddy Veldman (1951) is drummer in diverse stijlen, van rock tot latin jazz. Hij werd het bekendst met de jazzfunk-formatie “Solat”, waar hij acht jaren bij zou spelen. Concerten van de band werden spontaan bezocht grote artiesten als Art Blakey, Herbie Hancock en Marcus Miller, met wie Eddy de mogelijkheid om te jammen herhaaldelijk voorgeschoteld kreeg. Later werd praktisch deze hele band ingelijfd onder de naam “Hans Dulfer & The perikels. Vele solo projecten volgden en vandaag de dag is Veldman een veelgevraagd sessie- en studiomuzikant met een interessante discografie, en doceert al weer tien jaar slagwerk aan muziekscholen en leidt verscheidene ‘jamsessies’, vooral met jongeren. Daarnaast treedt hij nog vaak op met vesrchillende projecten.

De school van de drumgrootheid wordt tijdens zijn afwezigheid door een managementteam beheerd.(FOTO: Jazzhelden.nl)