Surinaamse artsen bezorgd over verarming ziekenhuizen

9 mei 2017 | |

PARAMARIBO, 9 mei – De Vereniging van Medici in Suriname, VMS, is uiterst bezorgd over de situatie in de ziekenhuizen. Tijdens een gesprek met parlementaire oppositiepartijen is de situatie ronduit zorgwekkend genoemd. Volgens oppositieleider Chandrikapersad Santokhi (VHP) is de kans groot dat vitale afdelingen binnenkort dicht moeten. Er is geen geld.

De subsidie die jarenlang werd gegeven, is al sinds de eerste regering Bouterse afgeschaft. Met de invoering van de verplichte basiszorg leek het even de goede richting uit te gaan. Maar de laatste maanden maken de verzekeraars nog nauwelijks geld over, ook omdat zij het niet hebben. “Dat is heel ernstig. Er gaan al mensen dood door de achteruitgang in de zorg”, zegt Santokhi tegenover de Times of Suriname.

En het einde is niet in zicht. Nu al eisen dienstverleners dat patiënten bijbetalen. Minister Patrick Pengel van Volskgezondheid zei weliswaar dat het niet mag. Maar onder meer radiologen lappen die wijsheid aan hun laars en eisen extra geld. Santokhi vindt het verschrikkelijk dat de regering het ook hier laat afweten. Hij zelf had hulp gezocht en gevonden in Nederland. Daar is niets mee gedaan.