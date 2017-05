Communicatiedag 2017 op vrijdag 26 mei in Suriname

8 mei 2017 | |

PARAMARIBO, 8 mei – ‘Verbindende communicatie werkt’, luidt het thema van de communicatiedag 2017 in Suriname. Deze dag staat in het teken van verbindingen op diverse niveau’s. Het Centrum voor Communicatie & PR (CCPR) organiseert op vrijdag 26 mei 2017 in samenwerking met Becoming You Nederland, een inspiratienetwerk platform waar rolmodellen centraal staan, de communicatiedag voor 2017. De communicatiedag 2017, is een voorproefje op het tweejaarlijks communicatiecongres, waar 160 vakgenoten op af komen om kennis op te doen, ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Destination marketing, influential marketing, social media, het media landschap van Suriname, toerisme en de waarde van communicatie zijn onderwerpen die op het programma staan tijdens de plenaire sessies. Tijdens deze plenaire sessies is er veel ruimte om een specifiek onderdeel of onderwerp verder uit te diepen. Het doel is het uitdagen van de deelnemers op hun competenties en persoonlijke ontwikkeling. Professionals kunnen hun C-factor (communicatiefactor) optimaliseren en erachter komen welke stijlen & trends effectief inzetbaar zijn in Suriname.

De communicatiedag 2017 richt zich op adviseurs van junior & senior niveau en hoofden van afdelingen voorlichting, media, marketing, public relations, HR, overheid en/of communicatie, die kennis komen halen en delen. Professionals van medewerker tot directeur, die op de hoogte willen blijven van actuele ontwikkelingen in hun vakgebied en collega’s willen ontmoeten.

De sprekers voor de communicatiedag 2017 zijn: Odette Miranda (Directeur Chetskeys), Jean-Luc van Charante (Directeur Ineffable NV), Jorgen Power (Directeur XL Solutions), Sherida Mormon (Directeur ABIC), Jerry Akum (Directeur Stichting Toerisme Suriname), Sinfra Zaandam (Directeur SHATA), Omar Kbiri (Directeur Maak Amsterdam) en Angela van der Kooye (Voorzitter CCPR). Allen professionals op het gebied van Marketing & Communicatie op nationaal en internationaal niveau. De communicatiedag 2017 is eveneens een tweejaarlijks evenement, dat Suriname profileert als gedegen business partner in binnen- en buitenland op het gebied van communicatie.

Tijdens de communicatiedag 2017 krijgen ondernemers ook de gelegenheid hun diensten te presenteren; showcase op de mini fair. Het geheel zal worden afgesloten met een gezellige netwerkborrel voor alle aanwezigen.