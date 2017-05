Ruim honderdduizend dollar weg op Surinaamse ambassade in Guyana

6 mei 2017 | |

PARAMARIBO, 6 mei – Een bedrag van ruim honderd duizend dollar is verdwenen op de Surinaamse ambassade in Guyana. Volgens de Times of Suriname moet Pamela A. zich voor de rechter verantwoorden, na eerder te zijn aangehouden. De verdachte was administratief medewerkster kan de verdwijning niet verantwoorden. Toch was zij verantwoordelijk voor het administratief beheren van de in- en uitkomsten.

De Centrale Lands Accountants Dienst, Clad, heeft een grondig onderzoek verricht. Bij de rechter is verslag gedaan, waarbij het exacte bedrag is genoemd. Het bedrag is in elk geval niet beschikbaar. Volgens de vertegenwoordiger van de Clad hoeft er niets aan de hand te zijn. Pamela A. moet het geld dan wel kunnen ophoesten. Zij ontkent niet het geld onder zich te hebben gehad.

Het zou worden overgedragen aan de ambassadeur. Maar die zei tegen haar dat ze de sleutels van haar werkruimte moest afgeven en meteen het gebouw moest verlaten. Pamela A. zegt ‘slechts’ een bedrag van achtduizend en zevenhonderd dollar te hebben gelicht voor het dekken van persoonlijke kkosten. Opmerkelijk is dat de tenlastelegging het heeft over de verdwijning van zestigduizend dollar en Clad een hoger bedrag noemt.