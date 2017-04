Surinaams onderwijs wordt platgelegd na paasvakantie

28 april 2017 | |

PARAMARIBO, 28 apr – Het onderwijs op verschillende niveaus wordt plat gelegd na de paasvakentie. Dit hebben de Bond van Leraren, BvL, en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname, ALS, besloten. De twee vakbonden zijn in een spoedvergadering bijeengekomen. Het beleid van de regering naar de vakgroep toe wordt compleet afgekeurd.

Volgens de twee vakbonden zal het werk worden neergelegd als uiting van ontevredenheid. De leerkrachten zijn vooral niet te spreken over de hoogte van hun loon. Gebleken is dat een groot deel helemaal niet is vooruit gegaan in financieel opzicht. Dit was toch wel de verwachting nadat de regering bekend had gemaakt dat de lonen zouden worden verhoogd. De loonaanpassing zou per april ingaan.

De aanpassing maakt deel uit van de ‘herwaardering’, waar al jaren over wordt onderhandeld. De leerkrachten hebben nu het gevoel dat ze in de maling zijn genomen. Tijdens de spoedvergadering is het beleid van de regering dan ook van de hand gewezen. De vakbonden hebben besloten een staking af te kondigen. De staking gaat net zo lang door totdat het personeelsbeleid verbetert, stellen de BvL en de ALS.