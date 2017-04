Aandacht voor ‘Girls in ICT Day’ in Suriname

28 april 2017 | |

In Suriname is gisteren al voor het zesde jaar aaneen aandacht besteed aan de ‘Girls in ICT Day’. Dit is een initiatief van de ITU, met als doel om meisjes en vrouwen te enthousiasmeren voor een studie en carrière in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Probitas en Codeforsu hebben vandaag een leuke en leerzame activiteit georganiseerd in Klaaskreek, Brokopondo, met de titel Create code, Create the future. Ondanks de landelijke problemen met het internet is het toch gelukt om in ieder geval 1 groep meisjes spelenderwijs te laten ontdekken wat programmeren is.

Met behulp van Bomberbot hebben ze geleerd dat een computer uit zichzelf niet zo heel veel kan; het is afhankelijk van ons mensen om de computer opdrachten te geven om te functioneren. En juist dat is wat je doet met programmeren. Omdat computers niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven is het dus belangrijk dat er meer mensen opgeleid die de technologie om kunnen zetten in bruikbare toepassingen.

De middag is afgesloten met een interactieve quiz, waarbij de ICT-kennis van de meisjes op de proef is gesteld en de winnaars een prijsje mochten uitkiezen. Als bewijs van hun deelname hebben alle meisjes een certificaat in ontvangst mogen nemen en is de belofte uitgesproken dat ze de komende tijd gratis verder mogen oefenen met hun eigen persoonlijke Bomberbotaccount. Degene die zich daarna nog verder willen verdiepen in informatica zullen hierin door Probitas en Codeforsu worden begeleid.

Girls in ICT Day is voor Suriname hiermee nog niet voorbij. Op 4 mei zal in Totness te Coronie nog een activiteit uitgevoerd worden door de TAS en de ICT Associatie.