Vlieg met TUI naar Suriname

25 april 2017 | |

Een stukje Nederland ervaren in de tropen? Boek dan een vliegticket naar Suriname! Doordat de voertaal Nederlands is voel je je in dit Zuid-Amerikaanse land al snel thuis. De bevolking is er hartelijk, uitbundig en bezorgt je meteen het relaxte ‘No Spang’ gevoel. Per 1 juli 2017 vliegt TUI fly elke maandag met de Dreamliner naar Paramaribo waar je vakantie in dit avontuurlijke land kan beginnen…

Vliegticket Suriname naar de zon

Na negen uur vliegen van Amsterdam naar Paramaribo (AMS – PMB) landt het vliegtuig op Surinaamse grond. Welkom in de tropen! Met de evenaar next door is het in Suriname altijd warm. De hoeveelheid neerslag maakt het verschil: december en januari zijn de kleine regentijd, mei tot medio augustus de grote. De beste periode om naar Suriname te vliegen is dus tijdens de droge periode van februari tot en met april en van half augustus tot en met november.

TUI heeft voor een vakantie in Suriname een uitgebreid aanbod appartementen en hotels in Paramaribo, waardoor er voor ieder wat wils tussen zit. Van kleinschalige hotels met een paar kamers en een zwembad tot ruim opgezette complexen, waar je uren kunt relaxen in de wellness en ’s avonds kunt kiezen uit verschillende restaurants.

Overnachten in het hart van de jungle

Je vliegvakantie naar Suriname begint in Paramaribo. Deze indrukwekkende hoofdstad ademt cultuur met bezienswaardigheden als de Sint Petrus en Paulus Kathedraal en Fort Zeelandia. In het gezellige centrum van Paramaribo struikel je over de eettentjes waar je smult van overheerlijke roti en de lekkerste broodjes bakkeljauw. Wie de voorkeur geeft aan een rustige zonvakantie in het hart van de Surinaamse jungle, kiest bij TUI voor een verblijf in een houten lodge in Berg en Dal. De kids gaan los aan de Canopy Zipline in het Adverture Center, jij zit prinsheerlijk op je veranda met uitzicht op de Surinamerivier. Ben je in voor wat meer actie? Plan dan een kanotocht op het Brokopondo stuwmeer of maak een wandeling in de adembenemende flora en fauna in het beschermde Brownsberg Natuurpark.

Vakantie Suriname afsluiten aan zee

Vanaf april 2017 worden de vluchten naar Suriname aangeboden op basis van een ‘code share’ met twee vluchten per week (woensdag en zaterdag) met de A340 van Surinam Airways. Vanaf juli 2017 komt daar een derde vlucht bij en vliegt TUI fly met een Boeing 787 Dreamliner elke maandag van Amsterdam naar Paramaribo (AMS – PBM). Op alle vluchten naar Suriname mag je 25 kilo bagage meenemen. Aan boord serveren de stewardessen een warme maaltijd en verfrissende drankjes. En dankzij het uitgebreide entertainmentsysteem vliegt de reis letterlijk voorbij! Wil je na een vakantie in Suriname nog nagenieten tijdens een strandvakantie? Met een vliegticket Suriname kun je terugreizen naar Amsterdam via Curaçao voor een paar heerlijke dagen zon, zee en strand!