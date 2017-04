Bezorgdheid en verontwaardiging over arrestatie Surinaamse vakbondsleider

25 april 2017 | |

PARAMARIBO, 25 apr – De internationale onderwijsfederatie Education International, EI, is niet te spreken over de recente arrestatie van vakbondsleider Wilgo Valies. EI is uiterst bezorgd en doet een beroep op president Desiré Bouterse om de fundamentele rechten en vrijheden van leerkrachten zoals vastgelegd in de internationale arbeidsvoorschriften te respecteren. Ook moet de de deur open worden gehouden voor dialoog.

Niet zomaar dialoog met sociale partners, maar een zinvolle over de legitieme eisen van leerkrachten en andere arbeiders. Ook de Interreligieuze Raad in Suriname, Iris, is bezorgd. “Met diepe verontwaardiging hebben wij via de social media kennis genomen van het buitensporig optreden van de politie tegen vreedzame betogers. Duidelijk is te zien hoe een betoger in een open politie pick-up wordt gesmeten”, stelt Iris.

Ook is te zien hoe een politieagent een klap uitdeelt aan een demonstrant. “Dit bruut politiehandelen kunnen wij niet kwalificeren als beheerst politiegeweld, maar eerder als machtsvertoon. Het politiegeweld was buiten alle proporties en afkeurenswaardig. Dit is niet hoe wij als Surinamers met elkaar omgaan en wat wij van een fatsoenlijke, democratische en verantwoordelijke rechtsstaat verwachten”, aldus Iris.