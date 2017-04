Geen maskers meer tijdens politie-optreden bij straatprotest in Suriname

24 april 2017 | |

PARAMARIBO, 24 apr – Politie-agenten zullen geen maskers meer dragen, wanneer ze optreden bij straatprotesten. Ook bij het Korps Politie Suriname zijn de kritieken aangekomen. De kritiek op vooral sociale media gold het zogenaamde doodseskadermasker dat een lid van de Mobiele Eenheid onlangs op had. De man blijkt aangesproken te zijn door zijn meerderen.

Politiecommissaris Inder Jangbahadoer zegt tegenover de Times of Suriname dat het geen gewoonte is dat politiemannen met zulke maskers op rondlopen. De politieman in kwestie is daarom op de vingers getikt door de korpsleiding. Zijn foto ging viraal de afgelopen dagen, nadat zijn opvallende verschijning opgevallen was tijdens de protesten van ontevreden burgers. Het masker was de druppel die de emmer van kritiek deed overlopen.

De politie had zich al de woede van velen op de hals gehaald. Het optreden tegen de protesterende menigte kenmerkte zich door buitensporig geweld. Volgens Jangbahadoer beweert de politieman geen kwade bedoelingen te hebben gehad. Hij heeft intussen beloofd geen masker meer te zullen dragen tijdens het werk. Of het korps ook verontschuldigingen zal aanbieden aan de samenleving, is niet duidelijk.